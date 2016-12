Feuer: Mitten in der Nacht war es in Wien taghell

Feuer in der Kutschkergasse in Währing (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Feuer in der Kutschkergasse in Währing (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Stau auf A22 Auto wird beim Kaisermühlentunnel zum Inferno

In Liesing abgebrannt Reisebus wurde zum Feuerball

Der Mieter der Brandwohnung in der Kutschkergasse konnte selbstständig flüchten. Sofort nach Ankunft der Feuerwehr kurz vor Mitternacht wurde eine Löschleitung im Innenangriff unter Atemschutz sowie eine weitere Löschleitung im Außenangriff zur Bekämpfung des Flammenüberschlages auf Nachbarhäuser vorgenommen.Gleichzeitig wurde das Stiegenhaus mittels Hochleistungslüfter belüftet, um den Fluchtweg der Bewohner rauchfrei zu halten. In weiterer Folge konnte der Brand von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebrachtwerden.Aufgrund der starken Verrauchung wurden insgesamt elf Personen evakuiert und dem Rettungsdienst übergeben. In der Brandwohnung selbst wurde von der Feuerwehr die Decke geöffnet, um letzte Glutnester abzulöschen. Um 02.45 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.Acht Fahrzeuge mit 38 Mann Besatzung waren am Einsatz beteiligt. Jetzt untersuchen die Brandermittler, wie das Feuer entstanden ist. Es herrschte Alarmstufe 1.