Frau in Wiener Hotelzimmer vergewaltigt

Der Täter (35) hatte sein Opfer, eine Österreicherin, am Montag kurz nach 6 Uhr in ihrem Zimmer überfallen und sich an ihr vergangen.Laut der Frau war sie am Vorabend an der Bar trinken, wo der Tunesier, der seit 2013 in Österreich lebt, arbeitet. Es wurde ein bisschen geflirtet, sie ging dann allerdings - alleine und betrunken - schlafen.Der Barkeeper hat den Flirt aber offenbar als Einladung verstanden und betrat ihr Zimmer mit einer kopierten Schlüsselkarte. Er hatte Sex mit ihr, sie konnte sich jedoch an nichts erinnern. Erst als sie am nächsten Morgen aufwachte, verspürte sie Schmerzen im Unterleib und erstattete Anzeige.Die Polizei konnte den Verdächtigen nach kurzer Zeit ausforschen - er gibt den Sex zu, behauptet allerdings, dass er einvernehmlich geschehen sei. Er sitzt nun in U-Haft.