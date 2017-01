Obdachlose verbrennt auf offener Straße in Wien

Polizisten retten Eingeschlossene Tote bei Wohnungsbrand am Lerchenfelder Gürtel

Rettung und Feuerwehr kämpften noch am Einsatzort in der Laaerbergstraße vergeblich um das Leben der Frau. Es dürfte sich laut ersten Informationen um eine Obdachlose handeln, die zusammen mit einem Bekannten ein Feuer unter einem Treppenaufgang machen wollte.Dafür hatte sie in einer nahegelegenen Tankstelle einen Liter Benzin gekauft und in eine Eistee-Flasche gefüllt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, standen beide Personen bereits in Flammen - die Frau konnte trotz aller Bemühungen nicht mehr gerettet werden.Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verbrennungen ins Spital gebracht, sein Zustand ist kritisch.