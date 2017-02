Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der schreckliche Vorfall geschah bereits am 5. Februar in der Wienerbergstraße. Laut den Informationen von "Heute" soll die Frau psychisch krank sein. In der Wohnung der Besitzern konnte die Polizei zudem vier weitere Katze vorfinden, die unverletzt waren. Auch 15 Fische in einem Aquarium wurden sichergestellt.Sämtliche lebende Tiere wurden in das Wiener Tierschutzhaus gebracht. Die Tierkadaver wurden von der Wiener Tierkörperverwertung abtransportiert.Innerhalb von nur wenigen Tagen ist es bereits der zweite (bekannte) Fall von Tierquälerei. Viele Menschen fordern nun härtere Strafen für Tierquäler.