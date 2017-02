Frauen boten Welpen illegal zum Verkauf an

Polizistin mit einem der Welpen (Foto: LPD Wien)

Polizistin mit einem der Welpen (Foto: LPD Wien)





Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk gelang es, den illegalen Handel mit Junghunden aufzudecken. Denn: Zeugen riefen die Polizei, als sie den Welpenhandel bei der U4-Station entdeckten. Die zwei Frauen verließen daraufhin sofort die Örtlichkeit. Doch durch die beherzte Mithilfe der 13-Jährigen konnten die Frauen kurz darauf angehalten werden.



So lief es ab: Das Mädchen machte telefonisch im Beisein ihres Vaters einen neuen Treffpunkt aus. Als die beiden Frauen dort auftauchten, wartete bereits die Polizei auf die mutmaßlich illegalen Händlerinnen. Die Angehaltenen hatten die Hunde zwar nicht bei sich, doch in ihrer Wohnung nahe des Ortes wurden von den Beamten fünf quirlige Welpen entdeckt. Die Hunde waren wohlauf. Der Amtstierarzt übernahm die Welpen und die weitere Anzeigenlegung gegen die Beschuldigten. Die Frauen zeigten sich in einer ersten Befragung geständig.