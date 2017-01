Frauen gehen gegen Trump in Wien auf die Straße

Anti-Trump-Demo in den USA. Am Samstag gehen Wiener auf die Straße (Foto: Mark Humphrey (AP))

Protest eskalierte Tränengas und Granaten gegen Trump-Gegner

Showdown in Washington T-Day: Die Angelobung von Donald Trump im Live-Ticker

Protest gegen Donald Trump Vor dem Gelände, auf dem Donald Trump um 12 Uhr Lokalzeit angelobt wurde, versammelten sich Gegner des neuen US-Präsidenten, es kam zu Rangeleien. (Foto: Reuters)

Der Wiener Marsch wird vom Österreichischen Frauenring, der Plattform 20000frauen, den Grünen Frauen, One Billion Rising Austria, WAVE, der Linkswende und den Democrats Abroad unterstützt. Der Treffpunkt ist um 12 Uhr bei der Karlskirche, zugesagt haben mehr als 2.000 Personen.Laut Organisatoren soll die Demo aber nicht in erster Linie ein Protest gegen Donald Trump, sondern ein Zeichen für mehr Menschenrechte sein. "Am ersten Tag der Präsidentschaft Trumps werden Zehntausende Frauen und Männer friedlich ein feministisches und antirassistisches Zeichen setzen und für all die Gruppen aufstehen, die Trump beleidigt, dämonisiert und bedroht hat", heißt es von den Organisatoren.