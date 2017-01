Gas-Explosion: Schlossermeister bezahlt Auftrag fast mit Tod

Mieter in U-Haft Explosion in Hernals: Gashahn war manipuliert

Für den renommierten Schlosser Wolfgang S. war es nur einer von vielen Aufträgen: Der zweifache Familienvater aus Horn (NÖ), der in Wien und NÖ Aufsperrdienste betreibt, hatte keine Ahnung vom teuflischen Plan des Mieters Anton S . (55). Denn für den Außenseiter und Pleitier dürfte festgestanden haben: Sollte er seine Wohnung verlieren, müssten andere – auch Unschuldige – mit ihm untergehen.Mit dem Gerichtsvollzieher und dem Hausverwalter (64) wollte Wolfgang S. Donnerstag die Delogierung durchführen. Er brach die Wohnungstür auf – wenige Augenblicke später flog das Gebäude in die Luft. Wie berichtet, starb dabei der Hausverwalter. Der Exekutor wurde schwer, Wolfgang S. sogar lebensgefährlich verletzt, ein Baby und acht Mieter erlitten Blessuren. Für die Ermittler steht mittlerweile fest: Es war kein Unfall, Anton S. soll die Gaszufuhr manipuliert haben Der 55-Jährige weist aber jede Schuld von sich, dennoch: Er wurde wegen dringenden Tatverdachts in U-Haft genommen (es gilt die Unschuldsvermutung). Ehemann und Familienvater Wolfgang S. kämpft im Spital mit schweren Kopfverletzungen und inneren Verletzungen ums Überleben. Die einzig gute Nachricht aus dem Krankenhaus: Dem erst wenige Tage alten Säugling geht es mittlerweile besser.