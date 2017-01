Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien-Hernals

Eine Gasexplosion sorgte auf der Hernalser Hauptstraße für einen Großeinsatz (© Leserreporter Mehmet Ilhan)

Mehr Fakten Gasexplosion in Wien-Hernals Eine Gasexplosion sorgte auf der Hernalser Hauptstraße für einen Großeinsatz (Foto: Leserreporter Mehmet Ilhan)

In Wien-Hernals ist es in den frühen Morgenstunden offenbar zu einer Gasexplosion gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Mehrere Zeugen berichten von einer Explosion gegen 7.30 Uhr früh in Wien-Hernals. Das betroffene Wohnhaus auf der Hernalser Hauptstraße ist laut Feuerwehr teilweise eingestürzt. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte. Als Folge der Explosion steht das Haus in Flammen.



Ob sich noch Personen in dem Wohnhaus befinden ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr ist mit 25 Einsatzfahrzeugen vor Ort im Großeinsatz.



"Wir waren gerade bei der Arbeit als wir eine Detonation gehört haben", schildert ein Leserreporter. "Leute sind teilweise nackt mit ihren Kindern rausgerannt." Im betroffenen Wohnhaus sowie im Nachbarhaus gingen laut Zeugen durch die Wucht der Detonation zahlreiche Fenster zu Bruch.