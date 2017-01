Gasflaschen drohten zu explodieren: Bewohner evakuiert

Brand am Neujahrstag Wien: Mülltonnen mit Böllern gesprengt

Stau auf A22 Auto wird beim Kaisermühlentunnel zum Inferno

In Liesing abgebrannt Reisebus wurde zum Feuerball

Gegen 18.30 Uhr bemerkten Anrainer den Brand in der Beckmanngasse. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits auch das Dachgeschoß des Nebengebäudes in Flammen.Die Einsatzkräfte gingen per Innen- und Außenangriff gegen das Feuer vor. Da im Wirtschaftsgebäude auch Gasflaschen aufbewahrt wurden, mussten die Bewohner des angrenzenden Hauses in Sicherheit gebracht werden.Polizisten halfen bei der Evakuierung der Betroffenen aus dem Haus mit, diese wurden in der Zwischenzeit von der Berufsrettung Wien versorgt. Verletzt wurde zum Glück niemand.