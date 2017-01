Geldbörse gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Der Langfinger dürfte in der Supermarkt-Filiale zugeschlagen haben. Erst bei der Kasse merkte das weibliche Opfer (45), dass ihre Geldbörse weg war. Im Anschluss an den Diebstahl hob der Mann mit der ergaunerten Bankomartkarte Bargeld ab.



Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto von dem Verdächtigen und bittet um Mithilfe. Hinweise (auch vertraulich) bitte an die Gruppe des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Hermann Bahr Straße unter der Telefonnummer 01-31310-64350 schicken.

Muslima auf Gleise gestoßen? Rassismus-Attacke: ÖBB-Videos sollen jetzt alles klären

Direktorin fordert mehr Polizei "Tschetschenen-Problem": Schule warnt Eltern

Ein Opfer wurde gewürgt Zwei Teenager brutal überfallen