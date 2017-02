Gerichtsvollzieher stolpert über Cannabis-Plantage

Fahndungsfotos veröffentlicht Wiener Polizei jagt Teenie-Bande

Ein Wiener Gerichtsvollzieher stolperte am Mittwochvormittag in einer Wohnung im 21. Bezirk über eine illegale Cannabis-Plantage. Er verständige die Polizei, welche in Folge 93 Pflanzen sicherstellen konnte, die die Bewohnerin in einem Schrankraum und in einem Geräteschuppen auf dem Balkon angebaut hatte. In selbigem Schuppen hatte sich die 27-Jährige versteckt, in der Hoffnung der Exekutive zu entgehen - geholfen hat es ihr nichts.Kurioserweise gab die Mieterin gegenüber der Polizei später an, die Pflanzen nicht zum Zweck der Erzeugung von Suchtmittel angebaut zu haben. Ob die Frau eine schlüssige, alternative Erklärung vorbringen konnte, ist nicht bekannt.Die 27-jährige Mieterin und ihr 28-jähriger Untermieter wurden auf freiem Fuß angezeigt.