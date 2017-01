Harter Hells Angel jetzt ganz weich: Liebesgrüße aus Haft

Star-Anwalt: "Wird in Österreich nicht aussagen" Verhafteter Hells-Angels-Boss schweigt eisern

Vergangenen Mittwoch wurde Marcus M. von 100 Polizeibeamten, die mit Panzern in Wien-Margareten vorfuhren, verhaftet und in die Wiener Justizanstalt Josefstadt gebracht. Dort zeigt sich der harte Rocker ganz weich. Eine Kanzlei-Mitarbeiterin seines Anwalts Werner Tomanek, der zurzeit im Ausland weilt, besuchte ihn bereits im "Landl". "Er ist ganz ruhig und gefasst – überhaupt nicht verärgert", sagt Tomanek. "Mein Mandant lobte sogar die Haftbedingungen hierzulande. Er hatte in Wien im Gegensatz zu Deutschland sofort einen Fernsehapparat in seiner Zwei-Mann-Zelle zur Verfügung."Marcus M., der in Tötungsabsicht auf das Mitglied einer rivalisierenden Bikergang eingetreten haben soll, saß bereits in Leipzig im Häf’n. Der Hells Angel, für den die Unschuldsvermutung gilt, kam aber frei und tauchte ab. An seine Freundin schickte er nun Liebesgrüße aus Wien: "Es war ihm wichtig, dass wir ihr sagen, dass es ihm gut geht", so Tomanek. Die Lebensgefährtin will den Rocker so rasch wie möglich besuchen: "Ich bemühe mich nun um die nötigen Genehmigungen", versichert der Verteidiger.