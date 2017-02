Hassposter Abuu sitzt jetzt in U-Haft

Als Beteiligter an der Prügelattacke auf Patricia wurde er bekannt, nun droht er in Facebook-Hasspostings (Foto: Sabine Hertel/Facebook/heute.at-Montage)

Als Beteiligter an der Prügelattacke auf Patricia wurde er bekannt, nun droht er in Facebook-Hasspostings (Foto: Sabine Hertel/Facebook/heute.at-Montage)

Entscheidung über U-Haft fällt Abuu geständig, sieht Drohungen aber als "Meinung"

Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Samstag, dass Abuu in U-Haft genommen wurde, nachdem er unter anderem Außenminister Sebastian Kurz bedroht hatte.In seiner ersten Einvernahme gestand der Jugendliche, die betreffenden Postings verfasst zu haben. Dass er dem Außenminister "die Fresse einprügeln" wolle, sei für ihn aber keine Drohung.In der stundenlangen Vernehmung gab der 16-Jährige als Grund für sein Verhalten an, sich über das Burka- und Niqab-Verbot im öffentlichen Raum geärgert zu haben.