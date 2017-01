Verhafteter Hells-Angels-Boss schweigt eisern

Wurde in Wien in der Siebenbrunnengasse gefasst: Marcus M, Ex-Hells-Angels-Präsident in Leipzig (Deutschland): Ihm wird ein Mord zur Last gelegt. (Foto: Picturedesk/Heute-Montage)

MARS-Fahrzeug im Einsatz: Mulitfunktionales Rampen-Fahrzeug mit ballistischem Schutz (Foto: Leserreporter Danus Bruckl)

Werner Tomanek (Foto: Sabine Hertel)

In Margareten ist auch der Club der Hells Angels. Der Einsatz galt ihnen (Foto: Leserreporter Danus Bruckl)

Großeinsatz Gesuchter Mörder in Hells Angels Club in Wien gefasst

"Für die Verhaftung wurde wirklich ganz großes Kino organisiert", sagt Star-Anwalt Werner Tomanek in einem Telefonat mit "Heute". Noch während der Einsatz lief ging nämlich eine Pressemeldung zu dem spektakulären "Fang" hinaus. Auch die Vorzüge des von der Cobra eingesetzten "MARS“-Fahrzeugs (Leiterwagen für Zugriffe in großer Höhe) wurden herausgehoben.Der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, wurde – bei bitterkalten Temperaturen nur mit Jogginghose und Parka bekleidet – ins Wiener Landesgericht gebracht und dort inhaftiert. In der Josefstadt hat sich der Rocker offenbar ein Schweigegelübde auferlegt.Werner Tomanek, der seit Jahren "Firmenanwalt" der Hells-Angels in Österreich ist, stellt im Gespräch mit "Heute" klar, dass Marcus M. in Wien keine Aussage machen wird: "Er wird sich zu den ihm vorgeworfenen Delikten ganz bestimmt nicht äußern und schauen, dass er so schnell als möglich nach Deutschland ausgeliefert wird."Bis dato liegt dem Verteidiger allerdings noch kein internationaler Haftbefehl vor: "Ich gehe wegen des Feiertags am Freitag davon aus, dass er am Montag in der Post sein wird", sagt Tomanek.Das Wiener Anwaltsoriginal kennt Marcus M . "gut und schon seit Jahren". Ob er ihm das angelastete Blutverbrechen zutraut? "Bis jetzt gibt es nur einen DNA-Treffer am Schuh meines Mandanten. Der beweist gar nichts, aber alles Weitere muss mein deutscher Kollege klären."Bekommen nun auch jene "Höllen-Engel" Probleme, die dem abgetauchten Marcus M. in Wien Unterschlupf gewährt hatten? Tomanek: "Das kann beim besten Willen nicht sein. Niemand fragt doch, wenn ein Freund vor der Tür steht: ‚Servus Bruder, gibt’s gegen dich vielleicht einen Haftbefehl?’“Laut dem Juristen sei Marcus M. im Clubhaus ein Gast wie jeder andere gewesen: "Bei einem Besuch muss er doch kein Leumundszeugnis herzeigen ..."