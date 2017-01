Hernals: Einbrecher-Trio gab sich als Touristen aus

Muslima auf Gleise gestoßen? Rassismus-Attacke: ÖBB-Videos sollen jetzt alles klären

Nach Hinweisen von aufmerksamen Anrainern kontrollierten die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling bereits im Oktober 2016 drei verdächtig wirkende Männer. Obwohl sich die drei Angehaltenen als Touristen ausgaben, leiteten die Beamten die Hinweise an das Landeskriminalamt weiter. Dort bewiesen die Ermittler eine gute Spürnase: Nachdem es im vergangenen Herbst zu einer Häufung von Einbrüchen in den Bezirken Hernals, Währing und Döbling gekommen war, wurde durch das Landeskriminalamt hinsichtlich der drei Verdächtigen in Zusammenarbeit mit der EGS eine Observation veranlasst.Im Jänner, im Zuge dieser, beobachteten die Beamten die drei Täter bei einem Einbruch und nahmen sie fest. Bei der Festnahme leisteten die Tatverdächtigen heftigen Widerstand, wobei ein Beamter verletzt wurde. Im Verlauf der Erhebungen konnten den Albanern noch weitere Einbrüche zugeordnet werden. Dabei war der Modus Operandi immer gleich: Die Ganoven brachen mit Schraubenzieher die Terrassentüren auf, kletterten über Dachrinnen auch in die Wohnungen. Bei den Festgenommenen konnte eine größere Menge an Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro sichergestellt werden.