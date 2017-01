Hier wird mutmaßlicher Wien-Attentäter abgeführt!

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Anschlag vereitelt Terror-Gefahr: Polizei mahnt Wiener zur Vorsicht

Anschlag in Wien geplant Terror-Verdächtiger in Favoriten festgenommen

Wie Innenminister Wolfgang Sobotka in einer rasch einberufenen Pressekonferenz am Abend bestätigte, ist der Mann Österreicher mit Migrationshintergrund und hatte eine aufrechte Meldeadresse in Wien.An dieser Adresse in der Rotenhofgasse im 10. Bezirk wurde er am Freitag festgenommen und wird seither verhört. Details zum Stand der Ermittlungen will die Polizei im Sinne eines Gerichtsverfahrens vorerst nicht bekannt geben.Nur soviel: Die Polizei werde weiterhin in erhöhtem Maße Präsenz zeigen, bis man wieder von einer sicheren Lage ausgehen kann. "Die Wege, die der Täter in den letzten Jahren genommen hat, und auch das Täterprofil möchte ich heute noch nicht bekannt geben", sagte Innenminister Sobotka. Die Hinweise auf den jungen Mann kamen aus dem Ausland.Die Möglichkeit eines geplanten Anschlags mit einer Bombe in Wien war zum ersten Mal so real wie noch nie. Die Verbindungen des Verdächtigen ins Ausland werden derzeit geprüft.