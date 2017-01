Innenminister Sobotka feierte mit 650.000 Partytigern

Alle Maßnahmen Panzer und Co. schützen Partytiger am Silvesterpfad

Das Fest ging laut Veranstalter ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne(n). Dafür sorgten immerhin 400 Polizisten und 300 Securities. Auch Panzer standen für den Ernstfall bereit. Gäste aus dem In- und Ausland erfreuten sich an einem bunten Programm-Mix. Der Silvesterpfad gilt als eine der größten Open Air-Partys Europas und ist bis weit über die Landesgrenzen bekannt. Dem ist sich auch Innenminister Sobotka bewusst, der höchstpersönlich vorbeischaute."Ich glaube unsere Polizei ist gut gerüstet, damit die, die friedlich feiern wollen auch wirklich feiern können. Es geht uns darum, dass wir nur mit einer ganz konsequenten Kontrolle den Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre Freude auszuleben - im gesetzlichen Rahmen."Zum Schluss verriet uns der Innenminister noch seinen Vorsatz für´s neue Jahr: "Der einzige Vorsatz den ich habe ist, dass es meiner Familie an Gesundheit und Zufriedenheit nicht mangelt."Mit dem obligatorischen Donauwalzer tanzte ganz Wien traditionell ins neue Jahr. Die Bühnen am Silvesterpfad bleiben auch am 1.1.2017 nicht ungenutzt: Ab 11 Uhr gibt´s am Rathausplatz und am Herbert von Karajan-Platz eine Live-Übertragung des Neujahrskonzerts. Und später eine Wiederholung für die, die sich noch ausschlafen müssen!Neujahrsprogramm am 1. Jänner 2016 am Wiener Rathausplatz (10:00 – 17:00 Uhr):11:00 – 13:00 Liveübertragung Neujahrskonzert13:00 – 15:00 "Die Fledermaus", Wiener Staatsoper15:00 – 17:00 Wiederholung NeujahrskonzertNeujahrsprogramm am 1. Jänner 2016 am Herbert von Karajan-Platz (11:00 – 22:30 Uhr)11:15 – 13:00 Liveübertragung Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker13:00 – 19:00 Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen19:00 – 22:30 "Die Fledermaus", Liveübertragung aus der Wiener Staatsoper