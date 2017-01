Iranisches Paar sitzt wegen Trump in Schwechat fest

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bei den SAG Awards 2017 Stars protestieren gegen Trumps Einreise-Stopp

Zickenkrieg mit Azealia Banks Rihanna nennt Donald Trump ein "unmoralisches Schwein"

Kritik an Einreise-Verbot Kim Kardashian twittert gegen Donald Trump

Regierung:Kritik lächerlich Richterin entscheidet gegen Trumps Einreiseverbot

Wie "orf.at" berichtet, trafen die Iraner am Samstag nach einem Flug aus Isfahan in Wien-Schwechat ein. Dort erfuhren sie, dass sie nicht wie geplant in die USA fliegen können. Grund ist Donald Trumps Erlass , wonach Staatsangehörige von sieben muslimischen Ländern 90 Tage lang nicht mehr einreisen dürfen.Für das Ehepaar bricht eine Welt zusammen. Die beiden wollten ihre seit sechs Jahren in den USA lebende Tochter bei der Geburt begleiten. Das erzählte sie laut des Berichts unter Tränen, dass auch ihre Tochter geweint habe, als sie ihr telefonisch die schlechte Nachricht überbrachte.Noch hoffen die Eltern auf ein Wunder und harren am Flughafen aus. Sie haben das Angebot, mit der AUA gratis zurück in ihre Heimat zu fliegen, abgelehnt, berichtete AUA-Sprecher Peter Thier. Sie werden jedoch mit Essen, Getränken und Decken versorgt.Auch viele Österreicher sind von dem Erlass betroffen, das Außenministerium bezifferte die Zahl der darunter leidenden Menschen auf 30.000.