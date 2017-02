Prozess gegen Pink-Panther-Mitglied Prozess gegen Pink-Panther-Mitglied (Foto: Video3)

Überfall auf Nobel-Juwelier 7,5 Jahre Haft für Pink Panther mit dem Blumenstrauß

Schmuck und Uhren im Gesamtwert von 1,8 Millionen Euro soll der Angeklagte mitsamt einem Komplizen bei Blitzüberfällen auf Juweliere in Wien und Salzburg erbeutet haben. Nachdem die Polizei Fahndungsaufnahmen veröffentlicht hatte, stellte sich der Verdächtige im Mai 2012 und saß bis Jahresende in Untersuchungshaft. Im Oktober 2012 erhielt der Angeklagte wegen schweren Raubes zehn Jahre Haft.Bei diesem Prozess in Salzburg wurden aber zwei Taten nicht verhandelt, der Prozess darüber wurde nun in Wien nachgeholt. Der Anwalt des Angeklagten sprach davon, dass sein Mandat mit den Behörden kooperiert und zahlreiche Informationen über die Abläufe und Bandenmitglieder weitergegeben hätte. Das Urteil im erweiterten Prozess: elf statt zehn Jahre Haft.