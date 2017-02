Erster Kälte-Toter: Mann in Wien tragisch erfroren

Extreme Kälte: Mann erfror in Wien. (Foto: Screenshot Google Maps)

Extreme Kälte: Mann erfror in Wien. (Foto: Screenshot Google Maps)

Der 69-Jährige ist offenbar gestürzt und dann erfroren. Zeugen fanden den leblosen Mann gegen 11 Uhr am Mittwoch.Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit nicht klar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Geklärt wird auch, wieso niemand den Mann rechtzeitig entdeckte und Hilfe holte.+++ Mehr Infos hier in Kürze +++KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DIESER WOCHE!