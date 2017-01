Lenker eingeklemmt: Auto rast in Straßenbahnhaltestelle

Auto rast in Straßenbahnhaltestelle auf Prager Straße Auto rast in Straßenbahnhaltestelle auf Prager Straße (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Durch den Aufprall wurde die Motorhaube derart in den Innenraum des Fahrzeuges geschoben, dass Teile dieser zwischen Fahrer- und Beifahrersitz lagen und auf den Lenker drückten. Der Lenker war zudem durch das Amaturenbrett und das Lenkrad sowie den Fahrzeugvorderbau im Fuß- und Bauchbereich eingeklemmt. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte wurde der Fahrzeuglenker durch Sanitäter der Berufsrettung Wien im Fahrzeuginneren notfallmedizinisch versorgt.Von den Beamten der Berufsfeuerwehr Wien wurde das Fahrzeug abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut bevor mit hydraulischen Rettungsgeräten auf beiden Seiten das Fahrzeug aufgezwängt wurde. Durch Entfernen des Lenkrades und Zurückdrucken des Armaturenbrettes konnte der eingeklemmte Mann befreit und anschließend gemeinsam mit den Sanitätern der Berufsrettung Wien unter Zuhilfenahme eines Rettungsbrettes aus dem Fahrzeug gehoben werden.Der verletzte Mann wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall-Pkw wurde mit der Seilwinde eines Feuerwehrfahrzeuges von der Haltestelleninsel gezogen und mit Transportrollern von der Fahrbahn entfernt. Im Zuge der Fahrzeugbergung war es erforderlich das Geländer an mehreren Stellen zu durchtrennen. Das Geländer wurde abgesichert, für die Dauer des Einsatzes war die Pragerstraße in Fahrtrichtung Langenzersdorf vollständig gesperrt.