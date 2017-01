Lenker "schüttelt" Unfall-Opfer von Motorhaube

11 Täter geschnappt Kommissare auf vier Pfoten als Dealer-Schreck

Hinter Straßenbahn Autofahrer übersah 11-Jährigen: Schwere Verletzungen

1,58 Promille, kein Führerschein Alko-Lenker überschlug sich mit vollbesetztem Pkw

Der Pensionist knallte schließlich auf ein geparktes Fahrzeug. Er wurde am Kopf und Oberkörper schwer verletzt und liegt derzeit im Krankenhaus. Ein Teenager (16), der zeitgleich mit dem Mann über den Zebrastreifen ging, konnte noch rechtzeitig ausweichen und wurde nicht verletzt.Der Unfall-Fahrer brauste anschließend davon, prallte in der Salzachstraße noch gegen einen Lkw der MA 48. Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen notieren. Der Lenker wurde wegen einer Vielzahl an Verkehrsdelikten, Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung, Imstichlassen eines Verletzten und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.