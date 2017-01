Lenker stirbt bei Frontalcrash in Wien-Landstraße

Rettung kam zufällig vorbei Mann nach Unfall auf A4 unter Auto eingeklemmt

Unfallserie auf Österreichs Straßen

Lkw zieht Spur der Zerstörung durch Dorf

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Leberstraße. Der Lenker des einen Unfallwagens wurde mit einem Rettungsbrett aus dem Auto befreit. Die Sanitäter der Berufsrettung begannen sofort mit der Reanimation, doch der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.Das andere Fahrzeug konnten zwei Frauen mit zwei Kleinkindern selbstständig verlassen. Eine weitere Frau saß verletzt am Rücksitz und musste ebenfalls mit einem Rettungsbrett geborgen werden. Die Rettung brachte vier Personen zur Abklärung ins Spital.Eine bewusstlose Katze wurde im zweiten Auto aufgefunden und nachdem sie zu Bewusstsein gekommen war, vorläufig in die Obhut der Polizei übergeben. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn provisorisch, nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.