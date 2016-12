Lösung für "Glaspalast": Buwog will neues Gebäude errichten

Serienunfall bei Schönbrunn Einer bremste, fünf andere Lenker fuhren auf

Der Harry-Glück-Bau – in dem das Rechenzentrum der Stadt Wien untergebracht war – muss erst abgerissen werden. Wie das neue Gebäude aussehen soll, ist offen. Die Buwog will an dem Standort ihr neues Kunden- und Verwaltungszentrum errichten. Der jetzige Standort am Hietzinger Kai platze aus allen Nähten.Ursprünglich hätte der "Glaspalast" bereits 2014 abgerissen werden sollen – um eine neues Bürohaus mit Tiefgarage zu bauen. Die WSE, eine Tochter der Wien Holding, wollte das Projekt selbst umsetzen, passiert ist nichts. Anfang Juli 2016 startete dann ein Bieterverfahren – die Buwog erhielt jetzt den Zuschlag, allerdings nur für das Baurecht.Die Liegenschaft selbst bleibt weiter im Eigentum der Stadt Wien. City-Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) fordert für das Nachfolgeprojekt die "Schaffung von Wohnraum".