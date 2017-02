Mann in Donaukanal gestürzt: Polizei sucht Taxifahrer

Bub aufs Hotelzimmer gelockt Polizei sucht Opfer des Sex-Täters "Beno Lauber"

Der Mann - siehe Foto oben - stürzte am 31.Jänner gegen 06.15 Uhr in den eiskalten Donaukanal. Er war Besatzungsmitglied eines Baggerschiffes. Als ein Zeuge den Mann bemerkte, versuchte er, ihn mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen.Doch vergeblich: Als der Verunfallte nach dem Seil griff, ging er unter und trieb ab. Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Mann, doch die Suche blieb erfolglos.Nun bemühen sich die Beamten, die Vorgänge vor dem Arbeitsunfall ganz genau aufzuklären: Bekannt ist, dass er am Tag seines Unfalles gegen 3.30 Uhr in der Früh mit einem Arbeitskollegen am Schwedenplatz in ein Taxi stieg und zur Schüttelstraße Nr. 9 fuhr.Die Ermittler wollen nun mit dem Taxifahrer sprechen und wenden sich hiermit an die Öffentlichkeit: Jener Taxifahrer, der die Person auf dem Bild am 31.01.2017 chauffiert hat, möge sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310/62123 als Zeuge melden.