Mann stahl Sonnenbrille und hatte Baggy mit Cannabis dabei

Der 26-Jährige versuchte mehrfach die Amtshandlung der Polizei zu unterbinden und schlug mit der Faust gegen den Oberkörper eines Polizisten. Er wurde neben einer Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz auch wegen versuchtem Diebstahl, versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.In der Favoritenstraße in Wien 10 wurden Polizisten weiters am 24. Dezember 2016 um 00.45 Uhr zu einem randalierenden Mann gerufen. Der 20-Jährige flüchtete sofort. Er konnte kurze Zeit später aber angehalten werden. Bei der Festnahme schlug und trat der Beschuldigte mehrfach gegen die einschreitenden Polizisten, wodurch ein Beamter an der Hand verletzt wurde. Auch der 20-Jährige wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.