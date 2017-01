Marcus M.: Deswegen soll er zum Mörder geworden sein

Marcus M. - In Deutschland gesucht, in Wien versteckt (Foto: LKA Sachsen)

Marcus M. - In Deutschland gesucht, in Wien versteckt (Foto: LKA Sachsen)

Großeinsatz Gesuchter Mörder in Hells Angels Club in Wien gefasst

Auf der Eisenbahnstraße in Leipzig eskalierte ein lange schwelender Konflikt zwischen den Banden. M. soll in Begleitung dreier weiterer "Hells Angels"-Mitglieder das türkische Mitglied der "United Tribuns" getötet haben. Zwei weitere Personen wurden lebensgefährlich verletzt. Marcus M. war nicht der Schütze, trat jedoch auf den niedergeschossenen Veysel A. in Tötungsabsicht ein, als dieser durch sieben Schüsse wurde.Brisant: M. wurde nach zwei Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen, erst nach neuen Ermittlungen wurde M. im November wieder per Haftbefehl gesucht. Da war er bereits untergetaucht. Nachdem er weiter auch bei einer europaweiten Fahndung verschwunden blieb, setzten die Behörden eine Prämie von 10.000 Euro für Hinweise aus. Nur 24 Stunden nach dem Aussetzen der Prämie klickten in Wien die Handschellen - der Verdacht liegt nahe, dass ein Banden-Mitglied sich an die Polizei wandte.