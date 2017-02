Massenschlägerei in Wien: 8 Brutalos verurteilt

Messerstecherei in Wien-Brigittenau nahe der S- und U-Bahn-Station Handelskai.

30 Afghanen gegen 25 Tschetschenen Schlägerei am Handelskai: Turbulenter Prozessauftakt

Sieben Verletzte, drei davon schwer - das ist die blutige Bilanz der Prügelei vor dem Jugendzentrum "Base 20". Eines der Opfer erlitt Stiche in Brust, Bauch und Leiste. Weitere Minderjährige wurden in Rücken und Gesäß gestochen.Büßen müssen die Verurteilten dafür nicht hinter Gittern. Ihre Haftstrafen von drei bis sechs Monaten setzte der Richter drei Monate nach Prozessauftakt zur Bewährung aus. Nur einer der acht Afghanen bekam sechs Monate unbedingt, die er bereits in der U-Haft abgesessen hatte.