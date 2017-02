Massenvergewaltigung in Wien: "Opfer selbst schuld"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Martyrium für deutsche Lehrerin Massenvergewaltigung: 9 Iraker vor Wiener Gericht

Die neun Angeklagten erschienen am Dienstag Vormittag mit ihren Anwälten. Zu Beginn wurden Personenfeststellungen aller Anwesenden durchgeführt - die bestellten Dolmetscher hatten viel zu tun, um die Identitäten zu übersetzen.Die Frage, ob die Angeklagten sich schuldig fühlten - DNA- und Spermaspuren hatten die Männer nach dem brutalen Akt überführt - verneinten manche der mutmaßlichen Täter. Die Anwälte trugen das Argument vor, dass ihre Mandanten zu dem Zeitpunkt der Tat betrunken gewesen sein sollen. Sogar das zynische Argument, dass das Opfer die sexuellen Handlungen gewollt hätte - und daher "selbst schuld" an dem brutalen Vorfall gewesen sein soll, sei in der Anklageschrift gestanden.Festgestellt wurde vor Gericht, dass die Angeklagten auf verworrene Weise miteinander verwandt sind. Teilweise gehören sie jedoch verschiedenen Stämmen an, die im Irak miteinander verfeindet sind, was zu unterschiedlichen Darstellungsweisen der Angeklagten führe, wie einer der Anwälte anmerkte.Der Prozess ist auf vier Tage anberaumt.