Mehr Vogelgrippe-Kadaver in Wien als im Rest Österreichs

Einsatz in Hollabrunn Vogelgrippe-Verdacht bei "Terror-Schwan" nicht bestätigt

Bereits drei Fälle Nächster Vogelgrippe-Fall in Gmünd? Tote Reiher aus Fluss geborgen

Verdacht auf Vogelgrippe Purkersdorf: Florianis zogen toten Reiher aus Wienfluss

In St. Margarethen Fall von Geflügelpest im Burgenland aufgetaucht

Wegen Vogelgrippe Stallpflicht für Federvieh in ganz Österreich

Aufwändiger Schutz Vogelgrippe: Tiergarten Schönbrunn rüstet sich

Breitet sich aus Haben Sie Angst vor der Vogelgrippe?

Von Vogelleichen, die im seichten Wasser der alten Donau liegen und von Füchsen angefallen werden, berichtet Vogelbeobachter Harald Ilsinger in "Wien heute". Das Tierservice der Stadt holt diese Tiere ab. Privatpersonen sollten die Tiere nicht selbst entfernen oder auch nur angreifen. Auch Hunde und vor allem Kinder sollten von den Kadavern ferngehalten werden. Bisher konnte allerdings noch kein Fall nachgewiesen werden, bei dem sich der Virus vom Tier auf einen Menschen übertragen habe.Die Kadaver werden dann auf den Vogelgrippe-Virus H5N8 getestet. Seit die ersten toten Vögel Anfang des Winters gemeldet wurden, sind die Tests bei 15 Prozent aller untersuchten Tiere positiv. Das sind weit mehr als in allen anderen Bundesländern. Zwölf Vögel sind verbrieft an der Hendlpest gestorben.Der Veterinärdienst nimmt an, dass die Häufung in Wien damit zu tun hat, dass in der Hauptstadt mehr Tiere untersucht werden.