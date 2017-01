Meidlinger Cannabis-Dealer nach "Ab-Haus-Verkauf" in Haft

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

BILDER DES TAGES 27.1.2017: Indische Soldaten marschieren bei einer Parade am Nationalfeiertag (Foto: Reuters)

Als die Polizisten in die Wohnanlage eintreten wollten, kam ihnen ein Mann entgegen. Nach einer Befragung gestand dieser, zehn Gramm Cannabiskraut von einem der Wohnungsmieter gekauft zu haben. Daraufhin wurde eine Nachschau in der betreffenden Wohnung gehalten und es konnte dort Cannabis vorgefunden und sichergestellt werden.Der Mieter übergab den Beamten außerdem 190 Euro, welche nach eigenen Angaben aus dem Suchtmittelhandel stammen. Auch diese wurden sichergestellt. Bei einer sofortigen Vernehmung zeigte sich der Mann geständig, seit zwei Monaten insgesamt 160 Gramm Cannabiskraut verkauft und dabei 1.600 Euro eingenommen zu haben. Der Mann wurde nach richterlichem Beschluss festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.