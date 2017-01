Mit Waffe Tankstelle überfallen, auf Flucht Zigaretten mitgenommen

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

BILDER DES TAGES 22.01.2017: Senegalesische Soldaten überwachen den demokratischen Regierungswechsel im benachbarten Gambia. Die dortige Bevölkerung empfängt sie jubelnd. Diktator Yahya Jammeh trat nach anfänlichen Weigerungen doch zurück und ging ins Exil. (Foto: AP)

Beige Winterjacke, Kapperl, Sonnenbrille: Der Bewaffnete bedrohte einen Angestellten der Tankstelle mit einer Waffe und forderte Bargeld. Als er dieses an sich genommen hatte, setzte er zur Flucht an. Beim Weglaufen hielt er aber noch einmal inne, um eine Packung Zigaretten zu rauben.Der Mann flüchtete schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Wiener Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-67210.