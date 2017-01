Mögliches Anschlagsziel soll Wiener U-Bahn gewesen sein

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Anschlag vereitelt Terror-Gefahr: Polizei mahnt Wiener zur Vorsicht

Anschlag in Wien geplant Terror-Verdächtiger in Favoriten festgenommen

BILDER DES TAGES 20.01.2017: Donald Trump wird als US-Präsident angelobt. In St. Petersburg hat man ihm als erklärten Putin-Freund eine eigene Matrjoschka-Puppe gewidmet. (Foto: Dmitri Lovetsky (AP))

Klar sei, dass ein potenzieller Anschlag vereitelt wurde, so Sobotka in der "ZIB2". Der 18-Jährige wurde nach einer "ein bis vier Tage" dauernden Observation in der Rotenhofgasse in Wien-Favoriten am Freitagnachmittag festgenommen. Es handle sich um einen Österreicher mit Migrationshintergrund "aus der albanischen Gemeinschaft", der in Wien seinen festen Wohnsitz habe. Bei der Festnahme kam die Cobra zum Einsatz, die Aktion sei problemlos verlaufen.Laut Sobotka könnte ein radikalsalafistischer Hintergrund vorliegen und es soll Hinweise geben, "dass ein etwas größeres Rahmenwerk dahintersteht". Als ein mögliches Terrorziel nannte der Innenminister die U-Bahn. Ermittler seien derzeit damit beschäftigt, "die Wege, die der Täter in den letzten Jahren genommen hat, und auch das Täterprofil" zu erstellen. Hinweise aus dem Ausland hätten zur Festnahme geführt.