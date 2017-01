Mord und Selbstmordversuch: Ehemann verstorben

Geld geht an die Stadt 130.000 Euro aus Donau: Frist verstrichen

Wie berichtet, rief der Pensionist gegen 14.30 Uhr den Notruf an und erzählte, "dass er seine Frau und sich selbst umbringen" und "den Schlüssel unter die Türmatte legen" wird, um der Polizei den Zugang zu ermöglichen. Die alarmierten Beamten fanden in der Wohnung dann die tote 71-Jährige Ehefrau mit Schussverletzungen.Ihr 81-jähriger Mann wurde ebenfalls mit Schussverletzungen aufgefunden und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Am Montag teilte die Polizei mit, dass der Wiener in der Nacht auf Samstag verstorben ist. Die Hintergründe zur Tat am Wilhelm-Kreß-Platz sind noch unklar.