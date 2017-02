Nach Gasexplosion: 15 Familien stehen vor Trümmern

Die Wohnung nach der Gasexplosion Die Wohnung im Erdgeschoß eines Hauses auf der Hernalser Hauptstraße wurde vollkommen zerstört. (Foto: MA 68 Lichtbildstelle)

Tag fünf nach dem Drama: Beißender Geruch nach Rauch liegt noch immer in der Luft, die Wände sind verkohlt, die Decke bröckelt. Bis das Explosionshaus wieder bewohnbar ist, wird es Monate dauern. 15 Familien (62 Personen) können nicht in ihre Wohnungen zurück."Alle Mieter wurden in Notunterkünften untergebracht", sagt Wolfgang Wengraf von der städtischen "Gruppe Sofortmaßnahmen". "Es ist entsetzlich. Unseren Familienbetrieb gibt es seit 33 Jahren, jetzt ist er sicher ein halbes Jahr zu", so Susanna Pokorny, Chefin des Café Weinhold im Haus. Im Tattoostudio ihres Bruders Martin Fink nebenan zerstörte die Druckwelle zwei Türen und das Fenster zur Straße. Mieter Anton S. (55), der die Explosion mutmaßlich verursacht hat, hatte seit zehn Jahren Lokalverbot. "Er ist ein armer Hund. Das war wohl eine Verzweiflungstat", so Fink.