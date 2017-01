Nach Gasexplosion: "Meine Marija kann wieder lachen"

Kampf ums Überleben Gas-Explosion: Schlossermeister bezahlt Auftrag fast mit Tod

Mieter in U-Haft Explosion in Hernals: Gashahn war manipuliert

"Ich dachte, das ist ein Terroranschlag" Schock: Nachbarn schildern die Explosion

Erste Bilder aus der Wohnung Video zeigt das Inferno nach Explosion in Hernals

Gasexplosion in Wien-Hernals Eine Gasexplosion sorgte auf der Hernalser Hauptstraße für einen Großeinsatz (Foto: Leserreporter A.Dulic)

Schreckliche Minuten erlebte Josip Horvat (37) mit seiner Familie. Beim Delogierungsversuch seines Nachbarn Anton S. (55) explodierte dessen Wohnung. Josip Horvat war mit seiner Familie nebenan, schildert die dramatischen Sekunden gegenüber "Heute". "Wir waren im Bett und haben geschlafen, dann haben wir die Detonation gehört. Die Ziegel sind auf uns heruntergestürzt", erzählt der Familienvater. Er selbst war von Mauerwerk verschüttet, konnte sich nicht bewegen. Seine Schwiegermutter, die zu Besuch war, räumte Stück für Stück die Ziegel weg. "Da habe ich die Hand meiner Tochter unter den Ziegeln gesehen", so der Jungpapa.Seine Frau Irena (27) befreite das jetzt 17 Tage alte Mädchen vorsichtig von den Trümmern. "Wir haben gedacht, Marija ist tot", schildert Horvat. Sie schafften es hinaus auf die Straße, die Rettung brachte die Jungfamilie ins AKH. Bange Stunden später war klar: Marija überlebt. Das Mädchen hat eine Kopfverletzung, sonst geht es ihm gut. Nach zwei Tagen im AKH ist die Familie jetzt vorübergehend in einem kleinen Zimmer untergebracht, steht vor dem Nichts. "Unsere Wohnung ist komplett abgebrannt. Alle Fotos von der Geburt sind weg", so Horvat. Doch: Dass die ganze Familie überlebt hat, "ist ein Wunder". Was er dazu sagt, dass sein Nachbar Anton S. die Explosion mutmaßlich verursacht hat? "Wir sind alle Menschen. Er hat das sicher nicht so gewollt."