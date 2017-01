Nach Mega-Razzia: Verhandlungen per Video

Jugendbande vor Gericht "Prügel-Leonie" flüchtete am Tag vor ihrem Prozess

14 Festnahmen in Wien und Graz IS-Fanatiker wollten Gottesstaat in Österreich errichten

Studentin starb Lebenslange Haft für Gasexplosion in der City

Attentat geplant? "Bin kein Terrorist" Verwirrung um angebliche Testbombe des Terrorverdächtigen

48 Stunden ist Zeit, dann muss über die U-Haft entschieden werden. Jene vier Personen, die in Wien festgenommen wurden, dürften ihre Haftverhandlungen laut ORF.at per Videokonferenz hinter sich bringen.Zehn weitere Verdächtige sitzen in Graz ein. Der Gruppe wird Mitgliedschaft beim sogenannten "Islamischen Staat" vorgeworfen. Ihr Ziel soll gewesen sein, einen Gottesstaat in Österreich zu errichten.Laut Staatsanwaltschaft Graz habe man die angebliche Terrorzelle bereits seit längerer Zeit beobachtet. Es gebe aber keine direkte Verbindung zum 17-jährigen Terrorverdächtigen Lorenz K. oder zum Hassprediger Mirsad O. , der im Vorjahr in erster Instanz zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.