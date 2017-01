Nachbarschaftsstreit ums Taubenfüttern eskalierte brutal

Fahrer am Klo Bim-Entführung: Unbekannter fährt mit 60er davon

Die beiden Bewohner der Mehrparteienhausanlage gerieten am Samstag gegen 16.15 Uhr aneinander, weil der 54-Jährige im Innenhof der Anlage in der Krottenbachstraße Tauben fütterte. Das missfiel dem 34-jährigen Beschuldigten. Es kam zu einem kurzen aber heftigen Wortgefecht, das rasch handfest wurde.Der 34-Jährige attackierte seinen Kontrahenten und stieß ihn zu Boden. Außerdem bedrohte er ihn mit dem Umbringen. Der Beschuldigte wurde angezeigt, er bestritt die Tat. Der 54-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung.