Nächster Fall von "Home Invasion" in Döbling!

Die beiden Frauen im Alter von 15 und 26 Jahren ließen sich gegen 18 Uhr unter einem Vorwand die Eingangstür zu einem Wohnhaus in der Krottenbachstraße öffnen. Die beiden klopften daraufhin im Inneren an eine Wohnungstür und als die 81-jährige Bewohnerin öffnete, drängten die Frauen sie ins Innere. Dabei wurde die Pensionistin leicht verletzt.Die beiden Täterinnen durchwühlten daraufhin Teile der Wohnung nach Wertsachen. Durch die Hilferufe der 81-Jährigen ergriffen sie jedoch wenig später ohne Beute die Flucht.Die beiden Frauen wurden kurz darauf von der Polizei festgenommen. Sie zeigten sich geständig und befinden sich in Haft.