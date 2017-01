Nordrandsiedlung: Bewohner befürchten "Zerstörung"

Opfer aus der Slowakei Rätsel um verbrannte Obdachlose geklärt

Störung in Rush Hour U3 wegen Rettungseinsatz lahmgelegt!

42 Verdächtige festgenommen Polizei zerschlägt vier Einbrecherbanden

"Wir haben Angst, dass unsere Lebensqualität zerstört wird. Bereits jetzt werden drei-bis viergeschoßige Häuser gebaut – mit bis zu vier Häusern auf einem Grundstück", sagt Siedlungsobmann Gottfried Krause. "Die Bauträger reizen das Gesetz bis zum letzten Stück aus", so Bewohner Franz Loibl.Die Siedler fordern eine geringere Höhe bei Bauten. Am Freitag um 16 Uhr steigt ein Info-Event im Haus der Begegnung (Großfeldsiedlung). Bezirkschef Georg Papai (SP): "Die Siedlung hat eine kleinteilige Struktur. Ich will hier auch keine Hochhäuser."Doch er stellt klar: "Eine Flächenwidmung hat für alle Gültigkeit." Heißt: Käme eine Widmung mit geringerer Bauklasse, sinke auch der Wert der Siedler-Gründe.