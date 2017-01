Opfer gestalkt, geprügelt und beraubt

männlich

ca. 25 Jahre

170 cm groß

kurze, schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

Wollten Rucksack rauben Täter attackierten Mutter und Sohn

Am Bahnhof Korneuburg Überfall auf 25-Jährigen am helllichten Tag

Täter festgenommen Räuber tritt Opfer gegen Kopf und stiehlt Packerl Tschick

Der Spargeltarzan mit geschecktem T-Shirt und Jeans geriet bereits am 14. September mit einem 33-Jährigen aus Italien in Streit. In der U-Bahn fielen scharfe Worte, doch der Ältere stieg schließlich aus und glaubte, die Sache sei damit erledigt. Doch der Halbstarke im T-Shirt heftete sich unbemerkt an die Fersen des 33-Jährigen und verfolgte ihn. Der Ältere stieg in die 62er-Bim und fuhr Richtung Hetzendorf. Dort fiel ihm auf, das der U-Bahn-Stänkerer hinter ihm her war.Der Jüngere dürfte seinen Kontrahenten am Rucksack gepackt haben. Erst riss er ihn zu Boden, dann holte er aus und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Anschließend nahm der Möchtegern-Rambo seinem Opfer Bargeld, Handy und mehrere Ausweise ab. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. Dann machte sich der Gesuchte mit der Beute aus dem Staub.Das leicht verletzte Opfer ging zur Polizei. Die Beamten besorgten sich die Bilder aus der Überwachungskamera der U-Bahn und sucht nach dem darauf zu sehenden Verdächtigen.Nachdem die Staatsanwaltschaft die Fotos freigab, bittet die Polizei um Hinweise unter 01-31310-57210.