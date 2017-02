Patricias Schläger will Außenminister "Fresse einprügeln"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Artikel zu Burka-Verbot "Heute" zeigt Patricias Schläger wegen Hasspostings an

Prügel-Video: Patricia wird brutal misshandelt (Foto: Facebook)

Nach langen, zähen Verhandlungen ging das von Minister Kurz (VP) und Staatssekretärin Muna Duzdar (SP) verhandelte Integrationspaket in Begutachtung. Am 1. Juli sollen sechs Regelungen in Kraft treten. Dass darin ein Burka- und Niqab-Verbot mit Strafen bis zu 150 Euro enthalten ist, darüber dürfte Abuu nicht sachlich diskutieren können. Stattdessen setzt es einen unfassbaren Hasstext gegen Kurz.Zum vermutlich widerrechtlich verwendeten Bild eines tätowierten und gepiercten Mannes gibt Abuu auf seiner Facebook-Seite Richtung Kurz Sätze von sich, die vor Gewalt triefen: "ich würde dir deine fresse solang einsprüngeln selbst wenn ich 40 Jahre dafür sitzen würde", "schau erst mal auf solche Schwuchtel kein Wunder das du nd auf solche Schwuchtel schaust bist ja selber einer davon du Hund!!", "Du bist der größte Bastard den ich je gesehen hab!!!"Über zahlreiche Zeilen und Schreibfehler geht die Droh-Tirade, es heißt: "Mir ist egal was du sagst dein Verbot schieb ich dir in dein arsch meine Mutter /Schwester werden das trotzdem tragen mit diese 150€ werde ich pro Nacht deine Mutter ficken !!!" ... "Ich sag dir mal was du hurensohn deine Österreichische Leute sind die ärgsten Kiffer Junky und penner unser Tschetschenische/Ausländische Leute sind wenigstens nicht so penner wie ihr".