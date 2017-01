Polizei erwischte "Gärtner" mit 610 Cannabispflanzen

Beim Verkaufen beobachtet Dealer wurde mit diesen 17 Sackerl Cannabis erwischt

Ein Wohnungsvermieter gab der Polizei einen Tipp, dass in der Rittingergasse in Floridsdorf eventuell jemand Cannabis anbaue. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an. Die Beamten fanden in der Wohnung eine richtige Plantage vor.610 Cannabispflänzchen wuchsen unter professionellen Lampen. Als die Beamten auftauchten dürfte der 41-jährige Besitzer gerade beim Gießen gewesen sein.Die Polizei nahm den Mann fest. Nach zwei weiteren Beschuldigten wird noch gefahndet.