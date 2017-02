Polizei sucht Opfer des Sex-Täters "Beno Lauber"

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.

Die Wiener Polizei ermittelt seit Anfang Jänner gegen einen 48-jährigen Deutschen, dem sie mittlerweile mehrere Sexualstraftaten zuordnen konnte. Er nahm über soziale Medien Kontakt zu seinen minderjährigen Opfern auf, nannte sich dort "Beno Lauber" oder "Beno Laubar".Er saß in Deutschland bereits wegen ähnlicher Straftaten im Gefängnis.Als er am 3. Februar nach Wien reiste und dort einen 14-jährigen Buben in ein Hotelzimmer in Wien-Landstraße lockte, gelang die Festnahme. Er hatte dem Burschen mehrere Hundert Euro versprochen, deswegen begleitete er ihn ins Zimmer. Dort angekommen versperrte der mutmaßliche Täter sofort die Türe und entkleidete den 14-Jährigen.Laut Polizei wollte er sexuelle Handlungen an ihm durchführen, was die Beamten des Landeskriminalamtes Wien aber durch ihr beherztes Einschreiten verhindern konnten. Der 48-Jährige sitzt seitdem in U-Haft.Mit dem Namen "Beno Lauber" oder "Beno Laubar" soll er im Netz gezielt Jugendliche und Kinder kontaktiert haben - per Chat-Funktion, aber auch über Video-Chats. Die Ermittler konnten dem Beschuldigten nicht nur die Tat im Hotelzimmer zuordnen, sondern auch sechs ähnlich gelagerte Fälle in Österreich.Die Polizei glaubt, dass es weitere Opfer des Mannes gibt und startet deshalb einen Aufruf: Die veröffentlichten Lichtbilder (siehe oben) sollen dabei helfen, Opfer auszuforschen. Diese mögen sich (auch vertraulich) an die Polizei wenden.