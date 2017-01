Polizei sucht Räuber-Duo aus der U-Bahn

Außerdem vier Verletzte Lenker stirbt bei Frontalcrash, Katze bewusstlos

Sie verfolgten ihr Opfer bereits in der U-Bahn, in der Wagramer Straße schlugen sie zu: Am 19. Dezember um 20.30 Uhr raubten zwei Männer einer 58-Jährigen die Handtasche. Der Schaden beträgt mehrere Tausende Euro. Nun bittet die Landespolizeidirektion Wien um Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen.Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67210 erbeten.