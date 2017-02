Afghane (17) fiel über Mutter her: Suche nach Opfern

Bub aufs Hotelzimmer gelockt Polizei sucht Opfer des Sex-Täters "Beno Lauber"

Der 17-Jährige war am 7. Februar auf der Donauinsel am helllichten Tag über eine 31-jährige Mutter hergefallen. Die Frau war gerade mit ihren beiden Kindern am Treppelweg der Donaustadtbrücke, als der Angreifer sie von hinten packte, umklammerte und zu Boden riss. Er legte sich auf sein Opfer und versuchte, die 31-Jährige zu vergewaltigen.Die 31-Jährige kämpfte gegen ihren Angreifer an und wehrte sich. Daraufhin biss der Sex-Täter ihr in die Nase. Sie konnte sich schlussendlich befreien, indem sie ihn ebenfalls in die Nase biss und ihm mehrere Tritte verpasste. Daraufhin ließ er von der Frau ab und flüchtete.Das Opfer riss dem 17-Jährigen die Kapuze noch von der Jacke, anhand der er von Polizeihund Anuk verfolgt werden konnte. Durch die Überwachungskamera der Wiener Linien konnte die Polizei den Sex-Täter ausforschen und verhaften. Für den Verdächtigen klickten in einem Flüchtlingsheim in Rudolfsheim die Handschellen. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen Afghanen.Nun sucht die Polizei mögliche weitere Opfer des 17-Jährige. Auskünfte über mögliche weitere Opfer und Straftaten werden (auch vertraulich) beim Landeskriminalamt Wien, Journaldienst unter der Telefonnummer 01-3131033800 entgegengenommen.