Polizisten retten Wiener (72) das Leben

Am 13. Februar wurde gegen 22.30 Uhr eine Sektorstreife zu einem Rettungseinsatz in die Keplergasse hinzugezogen. In einer Wohnung war ein 72-jähriger Mann zusammengebrochen, die Tochter hatte daraufhin mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und ihr Lebensgefährte hat den Notruf getätigt. Die Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse übernahmen in Folge die lebensrettenden Sofortmaßnahmen mittels Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und Defibrillator bis zum Eintreffen des Notarztes. Der Mann konnte stabilisiert, aber in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Woche auf der Intensivstation ist der Gesundheitszustand des 72-Jährigen stabil.Da die Einsatzfahrzeuge der Polizei in wenigen Minuten an jeder Örtlichkeit in Wien eintreffen können, werden in Zusammenarbeit mit dem Verein „PULS“ sukzessive die KFZ-Streifen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Beamten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizisten mittlerweile über 200 Leben gerettet werden.