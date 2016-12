"Polnischer Justin Bieber" in Wien festgenommen

Täter gaben sich als Bank aus Aktienbetrüger lockten Pensionisten 13.000 Euro

Veruntreuung in Horn Betrug: Angestellter bonierte Ware billiger, als er sie verkaufte

Brite zuckte bei Festnahme aus Betrüger zerbiss Kreditkarte

27.800 Euro verdient Terminplaner überführte illegale Prostituierte

Der Mann ist sehr präsent in den Medien seines Landes und wird dort als "polnischer Justin Bieber" bezeichnet. "Dies ist einerseits auf seine optische Ähnlichkeit zu dem Sänger, andererseits durch seine steile Karriere zu erklären. Mit zwanzig Jahren hatte der junge Mann bereits seine ersten Millionen verdient und gilt als der jüngste Millionär Polens", erklärte das Bundeskriminalamt.Der Gesuchte und seine Freundin waren gerade am Weg zum Christkindlmarkt am Rathausplatz, als kurz vor ihrer Ankunft die Handschellen klickten. Er verdankt seinen Reichtum einem von ihm gegründeten Onlineversandhandel, der Schönheits- und Schlankheitsprodukte verkauft. Doch Untersuchungen hätten ergeben, dass die Mittel nicht den versprochenen Effekt erzielen würden.Die polnische Staatsanwaltschaft hat daraufhin Anklage wegen schweren Betrugs erhoben, doch der Unternehmer konnte sich vor seiner Festnahme ins Ausland absetzen. Von dort beschimpfte er die Behörden und beteuerte immer wieder seine Unschuld.Zielfahnder machten seinen Aufenthaltsort schließlich in der Nähe von Wien aus und hefteten sich an seine Fersen. Als er schließlich in der Reichsratsstraße festgenommen wurde, behauptete er noch, nicht der Gesuchte zu sein. Doch die Beamten wussten genau, wer der polnische Justin Bieber ist.