"Polnischer Justin Bieber" will Asyl in Österreich

Anwältin Astrid Wagner (Foto: Lisi Niesner)

Wegen schweren Betrugs "Polnischer Justin Bieber" in Wien festgenommen

"Er hält sich für absolut unschuldig und hat kein Vertrauen in die polnische Justiz", erzählt seine Anwältin Astrid Wagner gegenüber heute.at. "Er sagt, dass er Insiderwissen über hohe politische Kreise habe, wo es auch um Pädophilie und Korruption geht. Daher möchte man ihn mundtot machen."Piotr. K. hatte in seiner Heimat Millionen mit einem Onlinehandel für Schönheits- und Schlankheitsprodukte verdient. Den Spitznamen "polnischer Justin Bieber" hatte er nicht nur wegen seiner optischen Ähnlichkeit zum Sänger erhalten, sondern wegen seines kometenhaften Aufstiegs im jungen Alter.Doch angeblich halten seine Waren nicht, was sie versprechen, weswegen die polnische Justiz einen Haftbefehl wegen schweren Betrugs gegen ihn erlassen hat. Piotr K. bestreitet das, berichtet von zahlreichen zufriedenen Stammkunden und dass seine Produkte in kontrolliereten polnischen Labors hergestellt werden.Kurz vor seiner Festnahme setzte er sich nach Österreich ab, doch Zielfahnder nahmen ihn am 24. Dezember am Weg zum Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz fest. Derzeit sitzt er in Auslieferungshaft, wo er auch von einer CD mit brisanten Informationen berichtet, die bei ihm beschlagnahmt wurde, später aber aus den polnischen Ermittlungsakten verschwunden sein soll."Ich warte nun auf den gesamten Akt und werde sehen, ob wir einen Antrag auf politisches Asyl stellen können", erklärt Anwältin Wagner.Jörg Michner