Polnischer Killer in Wien festgenommen

Mit Luftdruckgewehr? Unbekannter schoss auf Straßenbahn

Zwei Festnahmen WEGA schnappte Messer-Mann in Meidling

Feuerwehr half aus Polizei blieb in der Bim-Spur stecken

Die 17-jährige Iwona Cygan wurde am14. August 1998 von einem Bauern tot aufgefunden. Ihre Hose und ihr Höschen waren unten, das Gesicht verunstaltet, ein Stacheldraht um den Hals gezogen. Die Autopsie ergab Tod durch Ersticken.Das Mädchen war am Abend ihrer Ermordung mit einer Freundin im Club Forest Inn in Szczucin gewesen. Ende 2016 kam wieder Bewegung in den Fall: Am 3. Jänner 2017 wurde ein internationaler Haftbefehl gegen den 46-jährigen Pawel K. ausgestellt.In den frühen Morgenstunden des 9. Jänner (Montag) konnte der Mann in Meidling vom Landeskriminalamt Wien festgenommen werden.